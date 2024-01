Pozzuoli, la folle corsa in Porsche per le strade della città

POZZUOLI – Ci giungono diverse segnalazioni che oramai da giorni una persona, a bordo della sua Porsche nuova fiammante, percorre Via Solfatara in discesa a folle velocità. Solitamente l’evento accade tutte le mattine intorno alle nove. I residenti sono costantemente disturbati dal rombo del motore, nonché impauriti per il pericolo che si corre ad attraversare la strada proprio in concomitanza dell’ingresso dei bambini alle varie scuole presenti su Via Solfatara. Riuscirà la Polizia Municipale a risalire al signore in Porsche, magari grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza?