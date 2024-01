POZZUOLI/ L’ex sindaco Figliolia resta ai domiciliari: il Riesame ha bocciato il ricorso

POZZUOLI – L’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia resta ai domiciliari. Questa mattina il Tribunale del Riesame non ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato difensore rigettando la richiesta di revoca della misura cautelare a cui è sottoposto da due settimane. Dopo una settimana trascorsa in carcere a Poggioreale, l’ex sindaco aveva ottenuto gli arresti domiciliari, misura coercitiva a cui sarà sottoposto per le prossime settimane in attesa delle motivazioni da parte dei giudici del Riesame. Solo successivamente Figliolia potrà ricorrere in Cassazione per presentare nuova istanza di revoca.

SOSPESO – La decisione di questa mattina comporterà inevitabilmente la sospensione dalla carica di consigliere comunale, notificata ieri dal Prefetto di Napoli al presidente del consiglio comunale di Pozzuoli. Ratifica che avverrà nel prossimo consiglio comunale utile, data che segnerà anche la surroga da parte del primo dei non eletti Angelo Lucignano.

AI DOMICILIARI – Restano agli arresti domiciliari anche l’ex dirigente nazionale del PD Nicola Oddati e l’imprenditore Salvatore Musella che a differenza di Figliolia non hanno presentato ricorso al Riesame. Tribunale della Libertà che ha invece accolto il ricorso presentato dal legale di Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo dell’Enit all’epoca dei fatti che hanno visto il Rione Terra al centro delle indagini per corruzione e turbativa d’asta.