Rapinano cellulare a un ragazzino a Pozzuoli: arrestati due 18enni

POZZUOLI – Rapina aggravata: con questa accusa due 18enni incensurati sono stati arrestati questa notte all’una dai carabinieri della stazione e del nucleo operativo del Vomero. I due giovani sono stati bloccati poco dopo aver compiuto tre rapine a mano armata. Una nel centro storico di Pozzuoli. I due 18enni hanno usato una pistola scenica e hanno agito in sella a uno scooter con targa coperta. Secondo quanto ricostruito dai militari avrebbero prima preteso il cellulare di alcuni ragazzini e poi quello di un giovanissimo in viale Colli Aminei. Bloccati dopo una rocambolesca fuga, i due sono finiti in manette. Addosso 50 euro e 4 telefonini, tra questi uno smartphone rapinato poco prima nel centro di Pozzuoli a un ragazzo. Sono stati portati entrambi al carcere di Poggioreale. Continuano l’indagini per verificare il loro coinvolgimento in altri episodi simili.