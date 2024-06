POZZUOLI/ Torneo Interscolastico flegreo: coinvolti oltre 500 studenti

POZZUOLI – Oltre cinquecento studenti in rappresentanza di sette istituti superiori flegrei e cinque discipline interessate (basket, calcio a 5, Nuoto, Pallavolo, Tennis Tavolo): questi i numeri che hanno caratterizzato l’edizione 2023-24 del ‘Torneo Interscolastico Flegreo’ organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Centro Zona Pozzuoli. La manifestazione attiva da 15 anni, ha saltato solo gli anni della pandemia da Covid, è ormai un appuntamento consolidato nell’attività sportiva scolastica nei Campi Flegrei. Nel corso della manifestazione di premiazione svoltasi nella sala convegni del Liceo Majorana a Monterusciello è stata ricordata la figura di Annamaria Gaudino, docente di scienze motorie del Pareto, scomparsa lo scorso novembre, tra le promotrici dell’iniziativa e costante riferimento organizzativo. «Docente prodiga di consigli e di proposte – è stato detto – che poneva le esperienze maturate al servizio della comunità scolastica. Costante il contributo per la crescita e l’affermazione dell’iniziativa con l’applicazione ed il rispetto dei regolamenti. Specifico l’intento di inculcare nei giovani regole da seguire». Gli onori di casa sono stati fatti dalla dirigente scolastica dell’istituto Majorana, Elena Manto. «Lo sport serve per aiutare i ragazzi a rapportarsi con persone che non conoscono – ha detto -. Imparano a fare squadra, ad affrontare eventi che incontreranno durante il loro percorso scolastico e anche successivamente nella vita di tutti i giorni. Un’esperienza che li aiuta a crescere e maturare!”. Presente alla cerimonia di premiazione l’assessore alla P.I. del comune di Pozzuoli, Vittorio Festa, che ha rivolto un saluto ai giovani esortandoli a praticare una disciplina sportiva secondo passione ed interesse “Al pari delle discipline umanistiche e scientifiche la pratica sportiva risulta importante nella formazione dei giovani» – ha sottolineato. L’attività sportiva, praticata nelle palestre delle scuole, si è svolta in orario extrascolastico puntando sull’impegno e la passione degli studenti atleti che hanno dimostrato eccellenti capacità sportive e un forte senso di fair play. Coinvolti trenta docenti di scienze motorie e non, che si sono avvalsi del coordinamento tecnico dei volontari del Csi e del supporto dei volontari del Servizio Civile del Consorzio Proodos. In questa edizione si è registrata la partecipazione per la prima volta dei giovani dell’istituto Lucio Anneo Seneca di Bacoli che si sono confrontati con i coetanei del Pareto, Pitagora, Tassinari e Virgilio, le realtà storiche della manifestazione e del Petronio e Majorana che hanno negli anni aderito al progetto varato dal Csi Pozzuoli. Riconoscimenti sono stati consegnati a tutti i vincitori del Tennis Tavolo e del Nuoto e degli sport di squadra: Seneca (basket), Pareto (calcio a 5), Pitagora (pallavolo maschile e mista), Virgilio (pallavolo femminile).