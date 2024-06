A Pozzuoli ora tutti salgono sul carro di Topo e Manzoni. Bene anche Del Vaglio con Ruotolo

POZZUOLI – Nel post elezioni europee a Pozzuoli è partita la corsa ad “intestarsi” il risultato elettorale di Lello Topo che nella città flegrea ha incassato 3.504 voti su 7.005 ottenuti dal Partito Democratico. Nonostante il deputato, ex sindaco di Villaricca, abbia un patto di ferro con il sindaco di Pozzuoli, in tanti nella maggioranza Manzoni vogliono salire sul “carro dei vincitori”. «Tre messaggini e dicono di aver portato Topo» ha commentato ironicamente il sindaco che insieme a una nutrita squadra di consiglieri e tesserati ha lavorato alla campagna elettorale di Lello Topo. Su tutti ci sono Leandro Genovese, Antonio Villani, Mimmo Pennacchio, Salvatore Caiazzo, Vitale Di Dio, Angelo Guardascione, Maria Rosaria Testa, Arcangelo Pisano e la new entry Giovanni Broscritto, quest’ultimo tra gli iscritti che hanno portato il maggior numero di tessere alla segreteria del Pd.

L’ALTRA CORRENTE – Soddisfazione è stata espressa anche dall’altra anima Dem per il risultato ottenuto da Sandro Ruotolo che a Pozzuoli ha incassato 1.129 voti grazie al sostegno di Marzia Del Vaglio e Danilo Perillo.