POZZUOLI/ Tentato omicidio a Via Napoli, sconto di pena per il baby sicario

POZZUOLI – È stato condannato a 5 anni e 5 mesi di carcere Bruno Iannaccone, 23 anni, il giovane che ferì a colpi di arma da fuoco il 32enne Antonio Carnevale durante una lite scoppiata a via Napoli. Nella giornata di ieri la Corte di Appello di Napoli – I sezione – ha rideterminato la pena che in primo grado era stata di 6 anni e 2 mesi. Iannaccone – difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Simone Grossi – è a processo per il reato di tentato omicidio e detenzione di armi, aggravato dal metodo mafioso in quanto anche ritenuto vicino al clan Sannino, gruppo criminale che gravita sotto il cartello dei Longobardi-Beneduce.

IL FERIMENTO – Il giovane nel settembre del 2023 sparò a Carnevale mentre si trovava in corso Umberto I, a Via Napoli: la vittima fu colpita da colpi di pistola alla coscia sinistra e all’addome. Dopo sei mesi di carcere, Iannaccone finì ai domiciliari. Poi ad agosto scorso, durante il blitz anti camorra contro il clan Sannino, è finito nuovamente in carcere in quanto ritenuto appartenente al sodalizio criminale.