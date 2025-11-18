Alberi abbattuti in centro a Pozzuoli, assessore all’Ambiente spegne le polemiche «Erano malati e pericolosi» – LE FOTO

POZZUOLI – «Mi giungono segnalazioni in merito all’intervento di potatura in corso, delle alberature della Cassa Armonica del centro storico di Pozzuoli. È opportuno precisare che tali interventi sono accompagnati da sopralluoghi preventivi ed in corso d’opera onde certificare, pericolosità, rigenerazione e sicurezza da parte di personale qualificato. Entriamo nel merito per fare chiarezza: la potatura, a livello agronomico rappresenta il fattore d’intervento necessario per regolare l’attività vegetativa dell’albero. L’obiettivo è sfoltire la chioma, favorire la circolazione dell’aria e la penetrazione della luce, rimuovendo rami secchi, malati, deboli o che si incrociano in modo tale da dare il giusto equilibrio tra l’apparato radicale e la chioma. Per i lecci presenti in loco si costatava che varie branche presentavano e presentano (poiché i lavori non sono stati ancora conclusi causa maltempo) vari ammaloramenti che compromettono la stabilità delle branche stesse e, conseguentemente, la sicurezza dell’intera pianta e la sicurezza degli avventori del luogo che è ad alta frequentazione.» È quanto fa sapere l’assessore all’ambiente del comune di Pozzuoli, Salvatore Caiazzo, che fornisce le motivazioni sulla base dei sopralluoghi effettuati dagli esperti, in particolare di un agronomo e di tecnici comunali.

LE MOTIVAZIONI – Caiazzo poi va nel tecnico, sulla base dei referti stilati dagli esperti «Tali difetti, – prosegue – in associazione alle pregresse potature non sempre eseguite secondo corrette pratiche arboricolturali, hanno determinato un indebolimento generalizzato dell’apparato di sostegno della chioma, con incremento del rischio di cedimento di rami e branche, soprattutto in occasione di eventi meteorologici avversi (forti raffiche di vento, piogge intense, ) potendo costituire un potenziale pericolo per cose e persone, considerando che l’area in oggetto è una zona ad altissima frequentazione sia perché è un area centrale della città sia perché nei paraggi sono presenti molteplici attività commerciali si è proceduto ad abbassare la pericolosità. In particolare sull’esemplare con arbortag n° 5420 si è reso necessario un intervento di capitozzatura, poiché l’andamento dell’albero non era più di tipo verticale ma oramai era divenuto quasi orizzontale, riportando un difetto grave allo sviluppo della stessa. Oltre modo nella zona di diramazione tra il fusto e la branca era presente una macro fessura al cui interno si erano sviluppati marciumi dovuti alla presenza di funghi lignicoli, rendendo di fatto la branca molto debole e di conseguenza molto pericolosa per via di un eventuale schianto (di portata di circa 4-5 tonnellate), al suolo. Considerata che l’area in questione è un area ad alta frequentazione e non un aria marginale si è deciso di eliminare il pericolo per persone e cose procedendo con la capitozzatura e sanificazione della stessa. Al risveglio vegetativo la pianta avrà modo di poter sviluppare e far crescere nuove gemme e germogli che potranno divenire future branche con andamento regolare. In più in loco è presente una ceppaia che verrà rimossa e sarà piantata una nuova essenza di Leccio. Nel giro di pochi mesi vedremo un’ alberatura regolare, vegeta, in sicurezza ed esteticamente più bella.»

LE FOTO