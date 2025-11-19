Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 2.7

POZZUOLI – E’ in corso da questa mattina a Pozzuoli uno sciame sismico che finora ha fatto registrate 16 scosse, di cui tre di magnitudo superiore a 2. La più forte è stata di magnitudo 2.7 localizzata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviana alle 13:49 ad una profondità di 2.8 km, nella zona alta della città, tra la Solfatara ed Agnano Pisciarelli. Il sisma è stato avvertito su tutto il territorio e nei comuni limitrofi. Alle 14:07 un’altra scossa di magnitudo 2.0 è stata invece localizzata nei pressi del Rione Solfatara ad una profondità di 1.8 km. Sempre nella stessa area alle 11:53 ad una profondità di 2.7 km.