POZZUOLI/ Tentano di rubare uno scooter, arrestati un 19enne e un 20enne – I NOMI

POZZUOLI – È stata una segnalazione a incastrarli. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli hanno arrestato due giovani del posto mentre tentavano di rubare uno scooter in via Tripergola. Si tratta di Antonio Orselli e Gennaro De Luca, trovati dai poliziotti mentre armeggiavano su di un mezzo a due ruote parcheggiato in strada. I due, alla vista delle divise, si sono dati invano alla fuga con un altro motoveicolo in loro uso. Raggiunti dagli agenti, il 19enne e il 20enne sono stati bloccati e trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato.

LA DENUNCIA – De Luca è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 30 centimetri ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. Ad aprile scorso Orselli, già noto alle forze dell’ordine, era stato invece condannato a 6 mesi di carcere (pena sospesa) e all’obbligo di firma per aver aggredito a Licola alcuni agenti della polizia municipale di Pozzuoli.