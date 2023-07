Festa di Sant’Anna a Bacoli: la presentazione al Gran Café Gambrinus di Napoli

BACOLI – Dal 3 all’8 agosto 2023 la città di Bacoli è in festa. Cinque giorni di festeggiamenti per Sant’Anna, la santa Patrona del comune flegreo. Gianni Simioli direttore artistico ed un ricco carnet di artisti, giovani e più blasonati come James Senese, che aprirà le festività il 3 agosto, e Clementino che, invece, sarà l’ospite d’eccezione della serata conclusiva, quella dell’8 agosto. L’incendio del campanile della Chiesa di Sant’Anna, il magnifico spettacolo pirotecnico inscenato in occasione del giorno della santa patrona, il 26 luglio, è stato soltanto l’antipasto di un programma tutto da vivere, tra la Villa Comunale, il centro storico e piazza mercato. La Festa di Sant’Anna verrà presentata ufficialmente al Gran Caffè Gambrinus di Napoli alle 11,30 del 31 luglio 2023. La festa patronale si sta trasformando, sta spostando la sua attenzione ad un pubblico molto più ampio attraverso cinque serate in cui si alterneranno sul palco grandi artisti, giovani musicisti e comici emergenti di Napoli e dintorni.