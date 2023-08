POZZUOLI/ Palazzi sgomberati, terza notte fuori casa «La messa in sicurezza sarà a carico dei proprietari»

POZZUOLI – Le undici famiglie sgomberate dagli edifici inagibili si avviano a trascorrere la terza notte fuori casa. Intanto il comune di Pozzuoli ha avviato, dal canto suo, interventi «per quanto concerne l’ambito di propria pertinenza, mentre gli interventi di messa in sicurezza saranno a carico dei proprietari» fanno sapere dall’amministrazione comunale. Attraverso i tecnici, infatti, sono in corso verifiche nelle aree interessate dal problema che ha spinto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, a firmare un’ordinanza di sgombero per undici famiglie e sette attività commerciali. La natura del dissesto strutturale, da quanto emerge, «non sarebbe da ricercare nel fenomeno del bradisismo e dai continui movimenti dovuti alle scosse, bensì da perdite idriche che vanno avanti da anni».

GLI SGOMBERI – I fabbricati interessati dall’ordinanza di sgombero sono quelli compresi tra il civico 11 e il civico 29 di Corso Garibaldi, di via Goglia dei Mille (dal civico 2 al civico 4) e via Allumiera (dal civico 1 al civico 3). Resta chiusa al traffico Corso Garibaldi.