POZZUOLI/ Installati i nuovi distributori di sacchetti per la raccolta differenziata

POZZUOLI – «Differenziata…un sacco giusto!» è lo slogan che accompagna i nuovi distributori dei sacchetti per la raccolta differenziata (nella foto sopra quelli presenti nel comune di Formia, identici a quelli dati in dotazione al comune di Pozzuoli). I nuovi dispositivi sono in corso di installazione da parte della De Vizia Transfer, l’azienda che gestisce il servizio per conto del comune ed hanno una portata nettamente superiore rispetto a quelli esistenti e puntano a garantire un servizio più efficiente ed efficace, nell’ottica del raggiungimento di elevati standard qualitativi oltre che quantitativi dei servizi forniti alla cittadinanza.

IL SERVIZIO – Attualmente la fornitura dei kit di sacchetti è garantita presso gli uffici di via Campana 226 dalle 12.00 alle 15.00 e presso l’isola ecologica di via Delle Vigne, nella zona alta di Pozzuoli. Nei prossimi giorni -fa sapere la De Vizia- sarà completata l’installazione dei nuovi distributori su tutto il territorio comunale.