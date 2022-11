POZZUOLI/ Tavolini selvaggi: altro locale chiuso a via Napoli

POZZUOLI – Terzo locale chiuso a Pozzuoli in pochi giorni per «indebita occupazione di suolo pubblico». Si tratta di un altro ristorante di via Corso Umberto I, a via Napoli, a cui il 9 settembre scorso la Polizia Municipale ha contestato la violazione che ha fatto scattare la chiusura per un periodo non inferiore cinque giorni. La disposizione è arrivata attraverso un’ordinanza dirigenziale a firma della dirigente della Direzione 7 – Coordinamento Attività e Sviluppo Economico del comune di Pozzuoli. Nei giorni scorsi per analoghe violazioni erano stati chiusi un ristorante (sempre in Corso Umberto I) e un risto-pub in piazza della Repubblica.