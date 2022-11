Cena quiz su Maradona da “Nonna Pina”, la trattoria più napoletana di Napoli – LE FOTO

BAGNOLI – Una cena quiz con dieci domande inedite su Diego Armando Maradona, il calciatore più forte della storia del calcio. E’ l’iniziativa in programma domani, venerdì 25 novembre, a partire dalle ore 21 presso la Trattoria “Nonna Pina”, il locale più napoletano di Napoli dove in ogni angolo c’è una foto, una maglia, una frase o un simbolo dedicato agli azzurri e ai calciatori che hanno fatto la storia, da Maradona ad Hamsik e Koulibaly. Una trattoria dove si respira un clima surreale, dove si può mangiare immersi nell’azzurro Napoli.

PRENOTAZIONI – Per info e prenotazioni sulla prima serata a tema dedicata a Maradona chiamare il 3342829313. La trattoria “Nonna Pina”, che offre piatti di mare e di terra della tradizione napoletana, si trova in via Giusso 17, a Bagnoli.