POZZUOLI/ Tartaruga “Caretta caretta” trovata morta sulla spiaggia di Licola

POZZUOLI – Ennesimo esemplare di tartaruga “Caretta caretta” spiaggiato e morto. Accade ancora sul litorale flegreo-giuglianese, a Licola Mare per la precisione, dove l’animale è stato rinvenuto da alcuni bagnanti. «Purtroppo è da ieri che c’è questa tartaruga in spiaggia. È stata chiamata la guardia costiera di Pozzuoli, ma non è stata rimossa. Chi bisogna chiamare?» chiede Simona, una bagnante che ha lanciato l’sos attraverso i social. La Caretta caretta da due giorni si trova in un tratto di spiaggia libera di Licola Mare, di fronte alla piazza Cristoforo Colombo.