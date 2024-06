Incendio in una fabbrica a Pozzuoli: evacuate 8 famiglie

POZZUOLI – Sono otto le famiglie evacuate in seguito a un incendio che si è sviluppato nella serata di sabato nel capannone di una fabbrica che si occupa di rigenerazione di batterie alla IV traversa di via Pisciarelli a Pozzuoli, nel quartiere di Agnano. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato e della municipale di Pozzuoli. Nel corso dell’intervento è stato disposta l’evacuazione, in via precauzionale, degli otto nuclei familiari residenti ai piani superiori rispetto alla fabbrica situata al piano terra, per consentire il completamento delle attività di estinzione e di bonifica del rogo.

LE INDAGINI – Sulle cause del rogo sono state avviate indagini per accertare le cause, non si esclude la matrice dolosa. La vicenda è seguita in prima persona dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari.