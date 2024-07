POZZUOLI/ Cambiano gli orari di apertura e chiusura del Molo Caligoliano e del mercato ittico

POZZUOLI – Cambiano gli orari di chiusura dei parcheggi a sosta libera del Molo Caligoliano e del mercato ittico all’ingrosso di via Fasano. Si tratta di variazioni negli orari di apertura e chiusura, che permetteranno alle due aree di sosta di restare aperte per più ore. Per quanto riguarda il Molo l’apertura dal primo luglio è prevista per le ore 9 del mattino e chiuderà alle ore 2 del giorno successivo. Per quanto concerne invece il mercato ittico di via Fasano e via Roma, dalla domenica al venerdì l’aperta è fissata a partire dalle ore 9 del mattino fino all’una del giorno successivo mentre il sabato i cancelli saranno aperti sempre alle 9 ma la chiusura avverrà all’una e trenta del giorno successivo.