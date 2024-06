POZZUOLI/ Il comune “sconfitto” da una grata: lavori-scempio e strada limitata per l’ennesima volta – LA FOTO

POZZUOLI – Lavori eseguiti male? Sembra proprio di si, guardando l’ennesimo scempio ad Arco Felice dove una grata montata in strada starà togliendo il sonno a tecnici e operai. L’intervento, realizzato nei mesi scorsi in un tratto di curva nei pressi della piazza Aldo Moro, non sta facendo altro che provocare disagi e danni alla circolazione, soprattutto in queste ore di grossa affluenza verso le spiagge della costa. Ieri, per l’ennesima volta, il comune di Pozzuoli è stato costretto a montare transenne e interdire il tratto di strada a causa dello sprofondamento della grata, ormai diventata un pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni. Lavori pubblici eseguiti in maniera certamente non perfetta che ancora una volta vanno a discapito dell’intera comunità.