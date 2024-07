POZZUOLI/ Mare inquinato, scatta il divieto di balneazione in un tratto di Licola

POZZUOLI – Tuffi vietati in un tratto di mare di 373 metri a Licola, nella zona definita “Collettore di Cuma”. Lo stop alla balneazione è arrivato in seguito ai risultati delle analisi effettuate dall’Arpac in data 27 giugno, in particolare su un campione prelevato nell’acqua di balneazione appartenente al litorale del Comune di Pozzuoli il cui giudizio è risultato sfavorevole. Motivo per cui il sindaco Gigi Manzoni ha firmato un’ordinanza con cui è stato disposto il divieto di balneazione nel tratto di mare di Licola.