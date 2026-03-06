POZZUOLI/ Strisce pedonali disegnate in orario di punta: traffico e disagi

POZZUOLI – Scelta migliore non ci poteva essere per realizzare le strisce pedonali a Pozzuoli. Lo “stratega” di turno ha infatti deciso di intervenire alle 14 in via Campi Flegrei, nei pressi di piazza Capomazza, provocando innumerevoli disagi e congestionando l’intera zona. Infatti, come si vede dalla foto, lunghe code di auto si sono formate in entrambi i sensi di marcia mentre gli operai erano al lavoro. Inutile è stato anche l’intervento della Polizia Municipale che non ha potuto fare altro che gestire le vetture imbottigliate nel traffico.