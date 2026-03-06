Una panchina rossa nella Casa di Comunità a Pozzuoli

POZZUOLI – E’ stata inaugurata questa mattina la Casa di Comunità di Pozzuoli, un presidio importante per rafforzare la sanità territoriale e avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini. All’ingresso della struttura è stata collocata anche una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un momento significativo, anche in vista dell’8 marzo, per ricordare il sacrificio e il lungo cammino delle donne verso il riconoscimento dei propri diritti. Al taglio del nastro della nuova Casa di Comunità hanno partecipato i sindaci dei comuni flegrei e la direttrice generale dell’Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni.