Zio Vincenzo compie cento anni. «Il segreto della longevità? Ha sempre mangiato pesce pescato a Pozzuoli»

POZZUOLI – Vincenzo Parisi, per tutti “Zio Vincenzo”, compie oggi cento anni. Nato e cresciuto a Pozzuoli, il neo centenario è il primo di otto figli, padre e nonno. Ha lavorato per una vita come impiegato presso l’ex azienda “Selenia”, al Fusaro. E per festeggiare il grande traguardo questa mattina è stata organizzata una festa presso la “Pasticceria Del Giudice” ad Arco Felice dove hanno partecipato anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni, il capo di gabinetto Elio Buono, amici e parenti di zio Vincenzo. Taglio della torta, brindisi e le foto di rito per immortalare l’importante evento. Durante la festa il figlio Salvio Parisi ha raccontato un simpatico aneddoto «Il segreto della longevità di mio padre? Ha sempre mangiato sano e soprattutto ha sempre mangiato pesce pescato a Pozzuoli».

LE FOTO