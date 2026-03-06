«Bruno vive!» nasce a Pozzuoli il “Napoli Club Lucrino Marotta” – LE FOTO

POZZUOLI – Una serata ricca di emozioni è andata in scena ieri a Pozzuoli presso l’Akademia dove è stato inaugurato il Napoli Club Lucrino intitolato a Bruno Marotta, il giovane morto in un tragico incidente stradale. Bruno era amato da tutti e ieri un’intera comunità si voluta stringere ancora una volta intorno ai familiari e ai fratelli Aspreno e Domenico che hanno dato vita all’iniziativa. «Bruno era amico di tutti e univa attraverso la sua passione per il Napoli» hanno ricordato durante la serata. Al taglio del nastro hanno partecipato i rappresentanti istituzionali di Pozzuoli e Bacoli e gli ex calciatori azzurri Stefan Schwoch e Antonio Carannante. Tanti sono stati i momenti di commozione che hanno accompagnato, a più riprese, lo struggente ricordo di Bruno. Il Club Napoli Lucrino diventerà un punto di riferimento non solo per i tifosi azzurri ma anche e soprattutto per le tante persone che hanno amato Bruno Marotta, il cui ricordo da oggi sarà ancora più forte e indelebile.

