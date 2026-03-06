POZZUOLI/ Il grido d’allarme del padre di un giovane disabile «Assegno di cura non ancora pagato. Noi ultimi nella società»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono un genitore di un ragazzo non autosufficiente. Già ho scritto più di una volta su questo argomento, ho capito che è inutile ma io vorrei urlare ancora la mia rabbia perché come al solito regione e comune quando devono spendere soldi per cose, non dico inutili ma secondarie, i soldi li trovano sempre. Ho letto in vostro articolo su un progetto su Pozzuoli 2050 e intanto i problemi di oggi persistono, intanto l’assegno di cura destinato a disabili non autosufficienti non è stato pagato e non si sa quando avverrà il pagamento. Mi auguro che il mio grido di rabbia possa arrivare a qualcuno che ha voglia veramente di fare qualcosa per chi non ha un futuro. Distinti saluti da un padre profondamente deluso e spaventato da questa società visto che un giorno dovrò lasciare mio figlio nelle loro mani» (Attilio Ciucci, papà di Giuseppe)