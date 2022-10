POZZUOLI – L’assemblea provinciale di Napoli di Sinistra Italiana, in seguito alle recenti dimissioni del coordinatore in carica Sandro Fucito, si è riunita in videoconferenza per eleggere il nuovo coordinatore della federazione provinciale. L’organismo convocato dal Presidente dell’Assemblea Provinciale Daniela Metitiero, al termine della discussione introdotta dal coordinatore Regionale della Campania Tonino Scala, ha eletto il giovane puteolano Stefano Ioffredo come nuovo coordinatore della federazione di Napoli. Stefano Ioffredo, consulente informatico di anni trentatré, già componente dell’Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana, coordinatore del Circolo territoriale di Pozzuoli dal 16 ottobre 2017, dopo l’ultima fase congressuale ha svolto il ruolo di Responsabile all’Organizzazione della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana.