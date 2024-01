POZZUOLI/ Stalking all’amica della sua ex: Polizia arresta 24enne a Lucrino

POZZUOLI – Dopo la sua ex fidanzata nel mirino dello stalker era finita anche l’amica, “rea” di aver dato sostegno alla sua coetanea. Minacce e atti persecutori che sono costati cari a un 24enne di Lucrino, arrestato due sere fa dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Napoli. Gli agenti -diretti dal vicequestore Ludovica Carpino- hanno raggiunto l’uomo che era già sottoposto all’obbligo di dimora, misura scattata in seguito alle denunce della sua ex fidanzata.

LA REITERAZIONE – Stalking che negli ultimi tempi non aveva risparmiato un’amica della donna che nella giornata dell’Epifania aveva sporto denuncia nei confronti dell’uomo. In quelle stesse ore, la giovane era anche vittima dell’incendio della sua autovettura, distrutta dalle fiamme nel Rione Toiano. Episodio, quest’ultimo, sul quale sono in corso indagini per risalire all’autore e al movente.