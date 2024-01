BACOLI/ Giovane morto in incidente stradale: conducente del furgone indagato per omicidio stradale

BACOLI – Come da prassi sarà indagato per omicidio stradale il 25enne di Napoli alla guida del furgone rimasto coinvolto nel tragico incidente costato la vita questo pomeriggio al 22enne Daniele Barone. L’autista del mezzo, che stava svoltando per entrare nel cantiere Fiart quando ha impattato con la moto guidata dal giovane, è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per accertamenti e per essere sottoposto agli esami tossicologici, utili a verificare se al momento dell’incidente era alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Entrambi i mezzi coinvolti nello schianto sono stati sequestrati. La salma di Daniele Barone, che avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 17 febbraio, è stata trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia che servirà ad accertare tempi e modalità che hanno portato al decesso.