Pozzuoli splende alla vigilia di Natale: folla immensa all’aperitivo – LE FOTO

POZZUOLI – E’ stato un successo ieri la festa per il tradizionale aperitivo della vigilia di Natale a Pozzuoli, dove migliaia di persone hanno affollato la città. Dalla Darsena a Piazza della Repubblica, passando per il porto e i vicoli del centro storico, persone di ogni età hanno danzato e cantato fino alla sera. Motore della giornata è stato “Pozzuoli S’Move festival” organizzato dalle attività della Darsena che ieri ha visto sul palco l’esibizione di mixer by Erry e del dj puteolano Alfio Panico. Sul palco è salito anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha augurato il Buon Natale alla folla. Sulla facciata di una palazzina è stata esposta anche una bandiera della Palestina. Uno spettacolo di suoni, luci e colori che ha affascinato i tanti che hanno raggiunto Pozzuoli per vivere una giornata entusiasmante. Gli aperitivi delle vigilie delle quattro festività (Immacolata, Natale, Capodanno ed Epifania) sono ormai diventati un’icona per la città.

