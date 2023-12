Mezzi e uomini in azione alla vigilia di Natale: Pozzuoli ripulita in tempi record – LE FOTO

POZZUOLI – Dopo un pomeriggio di festa con migliaia di persone che hanno affollato i luoghi simbolo di Pozzuoli per il tradizionale aperitivo della vigilia, la città è stata ripulita in tempi record. Uomini e mezzi della De Vizia e delle aziende a supporto hanno rimosso e differenziato la grossa mole di rifiuti presenti in strada e nei vicoli prima delle 23. L’azione è stata messa in campo su disposizione del sindaco Gigi Manzoni e dell’assessora all’Ambiente Anna Attore.

