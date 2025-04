POZZUOLI/ Spiaggia negata a Lucrino, il sindaco annuncia controlli della Polizia Municipale

POZZUOLI – In merito agli episodi racconti da Cronaca Flegrea e avvenuti sulla spiaggia di Lucrino, dove il 25 aprile è stato impedito ad alcuni cittadini l’accesso all’arenile da parte di un concessionario, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha immediatamente disposto l’intervento della Polizia Municipale e dell’Ufficio Demanio per effettuare i dovuti accertamenti. «L’accesso al demanio marittimo deve essere libero e garantito a tutti, senza eccezioni – ha dichiarato il Sindaco nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale – L’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di tutelare con la massima fermezza il diritto dei cittadini alla libera fruizione delle spiagge. Sono già in corso tutte le verifiche necessarie e, qualora venissero riscontrate irregolarità, saranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Lavoriamo ogni giorno affinché Pozzuoli sia una città aperta, accogliente e rispettosa dei diritti di tutti».