BACOLI/ Caso parcheggi, scatta la protesta popolare: corteo degli operatori

BACOLI – Si terrà domani mattina una manifestazione popolare di protesta contro la chiusura dei parcheggi di Miseno e Miliscola. Il corteo partirà dalla villa comunale alle ore 10 e seguirà il percorso circumlacuale. Alla base della decisione di organizzare la manifestazione la mancata riapertura dei parcheggi dopo le tante promesse da parte dell’Amministrazione e del sindaco Josi per la risoluzione del problema. L’Amministrazione che, in più occasioni, aveva annunciato di voler mettere in esecuzione il Decreto Coesione che permetterebbe la riapertura temporanea dei parcheggi. Ad oggi, alla vigilia della Festa dei Lavoratori, ancora non è stata attivata la procedura per la riapertura. Proprio a causa di questo tira e molla del sindaco e dell’Amministrazione gli operatori hanno rotto gli indugi e domani manifesteranno in piazza.

IL COMUNICATO – “Da più di un mese, la chiusura dei parcheggi a Bacoli sta causando gravi disagi su diversi fronti. Il traffico è completamente paralizzato, con pesanti ripercussioni su residenti, lavoratori e visitatori. Le attività economiche del territorio (bar, ristoranti, lidi, ormeggi, pescherie, ortofrutta, fornitori e tante altre realtà commerciali) sono allo stremo. Senza parcheggi, non arriva la clientela; senza clientela, non si genera reddito né si può garantire occupazione. A pagare il prezzo più alto sono le famiglie che vivono dell’indotto turistico, cuore pulsante dell’economia locale. Per questo motivo, Federbalneari Campania e Alba Flegrea hanno organizzato una manifestazione pubblica e pacifica, che si terrà mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 10:00. Sono invitati a partecipare cittadini, lavoratori, imprese e chiunque abbia a cuore il futuro di Bacoli. La scelta di una giornata infrasettimanale e di mattina non è casuale: l’obiettivo non è creare ulteriori danni alle attività già provate dalla chiusura dei parcheggi, ma dare voce al profondo disagio vissuto dalla comunità e chiedere con forza la riapertura immediata dei parcheggi, condizione essenziale per la ripresa economica e occupazionale del territorio. Le navette proposte dall’Amministrazione comunale come alternativa alla chiusura dei parcheggi non hanno mai rappresentato una soluzione concreta e il rischio, oggi, è quello di vedere Bacoli esclusa dalla ripartenza della stagione balneare e turistica. La manifestazione partirà da via Lungolago, nei pressi della villa comunale (chiosco bar), e proseguirà attraversando via Miliscola, via Caracciolo e via Lido”.