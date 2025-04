Pozzuoli approva ordine del giorno per promozione referendum cittadinanza

POZZUOLI – Il Consiglio Comunale di Pozzuoli ha approvato, nella seduta del 29 aprile, l’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Riccardo Volpe, volto a promuovere la partecipazione della cittadinanza in vista dei referendum del 2025. Tra i quesiti referendari, uno riguarda il tema cruciale della cittadinanza, insieme a quattro quesiti legati al mondo del lavoro. «Con l’approvazione di questo ordine del giorno – dichiara Riccardo Volpe – il Consiglio Comunale di Pozzuoli ribadisce il suo ruolo di presidio democratico attivo. La partecipazione dei cittadini non è mai scontata: va stimolata, sostenuta, resa possibile attraverso un’informazione capillare, corretta e accessibile». L’ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere una campagna informativa istituzionale sui quesiti referendari, utilizzando i principali canali di comunicazione del Comune e favorendo momenti pubblici di confronto pluralistico. Prevista anche una particolare attenzione all’informazione sul voto fuori sede, per garantire il diritto di voto anche a chi temporaneamente non risiede nel proprio Comune.

L’APPROVAZIONE – «La cittadinanza è il cuore della democrazia – aggiunge Volpe – e il referendum rappresenta un’occasione storica per ribadire il valore dell’inclusione e dei diritti. È fondamentale che nessuno rimanga escluso dal processo democratico per mancanza di informazioni o difficoltà pratiche». L’iniziativa, approvata a maggioranza, rappresenta un passo concreto nella direzione della difesa dei diritti civili e della partecipazione attiva a livello locale. «Ringrazio il Consiglio Comunale – conclude Volpe – per aver condiviso questo impegno. Ora lavoriamo tutti insieme per costruire una città più consapevole, più informata e sempre più protagonista del proprio futuro.»