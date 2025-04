POZZUOLI/ I padroni delle spiagge: a Lucrino passerella negata ai cittadini

POZZUOLI – C’è un altro tratto di costa che sembra essere gestito in proprio a Lucrino: è quello dove sorge un ristorante. Dal punto di vista culinario tra i migliori. Ma per far gustare le sue meraviglia in riva al mare e con le onde in sottofondo, praticamente ha preso possesso della vecchia passarella, limitandola con dei vasi e lasciando alle persone una piccola rampa in legno. Di fatto larga meno di un metro e mezzo. E che consente il bypass dei tavolini. Per non parlare della presenza sulla spiaggia tra Arco felice e Lucrino di ombrelloni già piazzati nonostante le concessioni siano scadute. In pratica è l’inizio della stagione balneare.