BACOLI/ Campo di Cuma negato ai disabili: la denuncia di una mamma

BACOLI – Un campo appena realizzato con barriere architettoniche. E’ quanto denuncia una mamma di Cuma, Anna Balzano, che ha visto il suo figlio disabile in sedia a rotella, non poter accedere al campo a differenza dei normodotati amici che l’avevano invitato a stare in compagnia con loro. In realtà il campo, di fatto non presenta barriere architettoniche, è semplicemente chiuso all’accesso dall’esterno, per cui i ragazzi per giocarci devono scavalcare il muro di cinta. Cosa impraticabile per le persone disabili.

LA DENUNCIA – L’annuncio triste sui social di una mamma a cui piange il cuore vedere il proprio figlio emarginato da una mancata possibilità di accedere al campo. Per questo motivo ha chiesto l’amministrazione la possibilità di concedere al figlio di entrare in quel campo. Di trovare una soluzione che garantisca l’accesso ai disabili e la sicurezza del luogo. “Questo è il campo di calcio di Cuma, con erba sintetica, porte ben fissate a terra, spalti. Nei pomeriggi i giovani – scrive la signora Balzano sui social – si incontrano per trascorrere qualche ora insieme, tirando quattro calci ad un pallone. Noi, meno giovani, eravamo abituati a giocare nei cortili, in campagna o in campetti in terra battuta, ma ci divertivamo ugualmente: l’importante era stare insieme. Noi non avevamo tutto questo. Quanto sono fortunati i giovani di oggi!!! Quanto sono fortunati i vostri figli!!!. Il mio ( portatore di handicap) un po’ meno. Per la seconda volta, invitato, è dovuto andare via. I cancelli erano chiusi a chiave e lui, a differenza di quanto normalmente avviene, non è in grado di scavalcare il muro di cinta. Ripeto ancora una volta: non mi interessano le critiche a questo o a quello. Non abbiamo bisogno di odio. Necessitiamo di amore e di soluzioni a problemi. Se lo sport, anche per chi non può praticarlo, è motivo di inclusione allora abbiamo perso. Però si va avanti…sempre…e si può migliorare. Chiedo cortesemente che un piccolo accesso pedonale, che consenta il passaggio di una sedia a rotelle, sia lasciato aperto oppure adottata altra migliore soluzione. Attendo fiduciosa. Buon inizio settimana”.