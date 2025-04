Si fingono postini per truffare un’anziana: fermati dai carabinieri

ISCHIA – A Ischia i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato due ragazzi di 19 e 18 anni incensurati per tentata truffa in danno di una 75enne del posto. L’anziana riceve una chiamata sul proprio telefono fisso. Un corriere postale la invita a pagare due postini che si stanno presentando sotto casa sua per la consegna di documenti riservati INPS. “Una consegna importante ed urgente. Non si può attendere!”. La signora non ha contanti in casa ma solo gioielli e li inizia a raccogliere per consegnarli ai due truffatori. Fortunatamente intervengono la figlia con un’amica che si trovano nei paraggi. Capiscono che si tratta di una truffa e chiamano subito il 112, i due truffatori scappano. L’amica della figlia riprende i 2 ragazzi con il proprio smartphone e immortala con un video i loto volti in primo piano.

GLI ARRESTI – Arrivano i carabinieri che vedono il video registrato e si mettono alla ricerca dei truffatori. Pochi minuti e i 2 vengono riconosciuti e rintracciati nei pressi del porto di Ischia. I due ragazzi, entrambi del quartiere Pianura, si stavano per imbarcare verso Napoli ma sono stati fermati. I ragazzi saranno anche proposti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia.