POZZUOLI/ Spiagge chiuse e falò vietati nella notte di Ferragosto

POZZUOLI – Interdizione assoluta, per chiunque, dalle ore 21:00 del 14 agosto alle ore 06:00 del 15 agosto di tutte le spiagge libere del territorio comunale e il divieto di accensione di fuochi e falò su tutte le spiagge libere e in concessione dello stesso territorio comunale. E’ quanto stabilito da un’ordinanza a firma del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. I divieti arrivano in quanto “in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori” si legge nelle motivazioni della delibera che vieta, in particolare “l’accensione dei fuochi sull’arenile” in quanto rappresentano “un danno per l’ambiente e può essere pericoloso in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni”.