POZZUOLI/ Spaventoso incidente ad Arco Felice: quattro mezzi coinvolti, un ferito

POZZUOLI – Spaventoso incidente alle sei di questa mattina in via Miliscola, ad Arco Felice. Sono quattro i mezzi coinvolti: due camion, un autospurgo e un furgone. Il bilancio conta un un ferito, fortunatamente in maniera non grave. Si tratta del conducente di un camion che è stato prima soccorso sul posto e poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto nei pressi della “pasticceria Del Giudice”.

IL PRECEDENTE – Nella giornata di ieri altri due incidenti hanno avuto come teatro le strade di Pozzuoli: il primo nei pressi dello svincolo della tangenziale di via Campana e il secondo nel tunnel Monte Corvara dove, anche qui, altri quattro mezzi sono rimasti coinvolti fortunatamente senza serie conseguenze per gli automobilisti.