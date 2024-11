10eLotto: vinti 20mila euro a Quarto e 10mila a Monte di Procida

QUARTO/MONTE DI PROCIDA – Il 10eLotto sorride alla Campania. Nel concorso di giovedì 31 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 55mila euro in provincia di Napoli: 25mila euro a Sant’Anastasia, 20mila a Quarto e 10mila a Monte di Procida. Poi 10mila euro vinti sabato 2 novembre a San Giorgio a Cremano, oltre a 6.500 euro centrati a Padula nel concorso del 4 novembre. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi da inizio anno.