BACOLI/ Il paradosso al porto di Baia: dalla ZTL alle auto in terza fila

BACOLI – Tiene ancora banco il problema parcheggi al porto di Baia. A metterci il “carico” sono ora i residenti che puntano l’indice contro l’adozione delle nuove misure “No ma tranquilli, il traffico aperto risolve tutti i problemi” ha scritto un cittadino postando una foto dove si vede il blocco della circolazione sul porto di Baia a causa delle auto parcheggiate in doppia e tripla fila. Il riferimento è ai provvedimenti discordanti della giunta comunale: o la Ztl col deserto o il caos totale. Il dibattito è rimasto molto acceso su Facebook, tra favorevoli all’apertura e chi, invece, rimpiange le belle passeggiate lontani da pericoli, caos e smog. In effetti, come alcuni residenti sottolineano, ma una via di mezzo con controlli e multe ai trasgressori?

IL CONTROSENSO – Va da sé che gridare al fallimento delle politiche adottate sul Porto di Baia da quest’Amministrazione, da ormai 6 anni, sarebbe troppo facile. Ma è anche evidente che le decisioni di questa Giunta Comunale difficilmente risolvono i problemi, anzi molte volte li accentuano. Allora perchè pubblicizzare l’assunzione di tantissimi vigili e non designarli, manco uno per sbaglio, durante le serate del weekend? Il solito problema: perchè vantarsi sui social di cose che poi, nei fatti, non risolvono alcun problema?