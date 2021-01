POZZUOLI – Due feriti, di cui uno ricoverato in ospedale. Questo il bilancio dell’incidente stradale registratosi nella serata di ieri a Monterusciello. A scontrarsi, nei pressi del mercatino rionale, una moto e un’automobile. Il conducente della moto, residente a Giugliano, è minorenne ed è ricoverato in prognosi riservata. La conducente dell’auto, residente a Pozzuoli, non ha riportato ferite gravi. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli, che hanno accertato che entrambi i mezzi erano privi di assicurazione, nonché che la moto fosse già sottoposta a sequestro. Ricostruzione smentita dalla famiglia del giovane che fa sapere che, contrariamente a quanto accertato dai vigili urbani, l’assicurazione sul mezzo è attiva.

1 di 3