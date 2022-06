POZZUOLI – Era sparito dall’associazione dove era in affidamento e dove prestava attività di volontariato a Monterusciello come misura alternativa al carcere. Nessuno sapeva che fine avesse fatto fino all’intervento della Polizia che ha trovato e arrestato Nicola C., 66 anni, che da qualche tempo era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova in quanto condannato per i reati di corruzione e bancarotta fraudolenta. L’uomo è stato raggiunto dagli agenti del commissariato di Pozzuoli e arrestato: dovrà scontare ancora 2 anni e 8 mesi di carcere.