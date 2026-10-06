POZZUOLI/ Spaccio di droga al Rione Toiano: 45enne evade dai domiciliari e viene trovato con 30 dosi di hashish

POZZUOLI – Continuano serrati i servizi anti droga al Rione Toiano di Pozzuoli, dove i carabinieri della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio Francesco Izzo, 45 anni, con precedenti specifici alle spalle. L’uomo, che era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato in Largo Luccio Cocceio, e trovato in possesso di un pezzetto di hashish. Indizio che ha fatto scattare la perquisizione presso la sua abitazione, a poca distanza dalla piazza, dove i militari hanno trovato 110 grammi di hashish suddivisi in 30 dosi. A quel punto per Izzo sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Poggioreale.