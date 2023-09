POZZUOLI/ Spaccio di droga a Licola mare: arrestato Izzo senior

POZZUOLI – Spacciava droga a Licola mare Antonio Izzo, 60 anni, arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli che lo hanno sorpreso a cedere una stecca di hashish a un pregiudicato del posto all’interno della piazza di spaccio in via del Mare. L’uomo, già arrestato in passato insieme alla moglie sempre per spaccio di droga, è il padre di Marco, ritenuto uno dei “fedelissimi” del pentito di camorra Gennaro Alfano e più volte arrestato anch’egli per droga, oltre che per i reati di furto e tentata estorsione aggravata.

DROGA IN CASA – L’arresto di Izzo senior è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì. Dopo averlo sorpreso insieme a un “cliente” (segnalato alla Prefettura di Napoli in qualità di assuntore) i carabinieri hanno perquisito l’abitazione del 60enne dove hanno trovato anche 35 grammi di hashish e 8 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, soldi ritenuti provento dell’attività illecita. Dopo le formalità di rito Antonio Izzo è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale.