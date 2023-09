I LETTORI SEGNALANO/ «Questa fermata del bus è pericolosa per tanti studenti»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Vorrei fare una segnalazione riguardante ad una fermata di autobus, dove da segnaletica esiste, ma senza spazio dove aspettare il pullman, dove c’è pericolo di venir investiti da automobilisti, che corrono come se fossero su una Tangenziale. Qui la mattina parecchi ragazzi attendono per strada il pullman per le scuole. Ci troviamo, in via Monteruscello adiacente in via Coste di Cuma, chiedo a lei di fare voce di una segnalazione anche da un social, prima che diventi qualche altro pericolo, e in questo mondo dove ad oggi si sentono tanti incidenti. La ringrazio se mi darà voce» (Carla D.S.)