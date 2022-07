POZZUOLI – Altro spacciatore arrestato a Monterusciello. A finire in manette è stato Michele Scotto di Vetta, 39enne di Giugliano in Campania già noto alle forze dell’ordine. I militari della stazione di Monterusciello, insieme ai colleghi della sezione operativa di Pozzuoli, durante una perquisizione gli hanno trovato 256 grammi di hashish in parte già suddivisa per la vendita oltre ad altri 5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, strumenti da taglio e confezionamento. L’uomo aveva tentato di eludere il controllo tentando di disfarsi del marsupio che portava con sé ma i militari lo hanno recuperato e l’uomo è stato arrestato. Il 39enne è in attesa di giudizio.