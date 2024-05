POZZUOLI/ Sopralluoghi per l’80% delle richieste, sfollati ancora al PalaTrincone

POZZUOLI – Vigili del Fuoco, tecnici Aedes della Protezione Civile regionale e tecnici del Comune stanno procedendo alle verifiche delle segnalazioni pervenute. «Abbiamo superato l’80% dei sopralluoghi rispetto alle richieste pervenute, grazie al lavoro congiunto e alla disponibilità dei cittadini. – fa sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni – Vi chiediamo di rendervi disponibili per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi all’interno degli edifici, che stanno avvenendo anche in queste ore. Questo ci consentirà di terminare al più presto le operazioni di verifica e di procedere alla valutazione dell’agibilità e all’adozione dei provvedimenti successivi. In ogni caso i tecnici certificatori saranno muniti di tesserino di riconoscimento nominativo, al fine di scongiurare eventuali tentativi di sciacallaggio. Per coloro i quali hanno ricevuto dichiarazione di inagibilità oppure ordinanza di sgombero, è attivo l’Hub del Palatrincone destinato alla richiesta di prima assistenza alberghiera, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.»