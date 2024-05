Turisti in giro a Pozzuoli, dopo le scosse la città è già ripartita: assessori fanno da testimonial «Il bradisismo non fa paura»

POZZUOLI – Dai commercianti che restano in città e resistono, agli appelli alla calma. Un mix di emozioni in questi giorni sta accompagnando la ripresa dallo choc delle tre scosse di lunedì sera. In campo sono scesi come testimonial anche gli amministratori cittadini, tra cui l’assessora alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro che, insieme al collega Giacomo Bandiera, attraverso i social e sul “campo” sta portando positività incentivando commercianti e imprenditori. «Che bella la Pozzuoli che vive e resiste. Che belli i puteolani che restano e resistono. Stamattina mi sono emozionata nel vedere tanta passione e tanta forza d’animo da parte dei commercianti intenzionati a non fare un passo indietro. -ha scritto su Facebook Tizzi Zazzaro – Nessuno andrà via, “manco sotto le bombe” mi hanno detto. Nel mio giro nel centro storico ho visto anche tanti turisti, tanti ragazzini che giocavano in piazza e una bella coppia di sposi. Erano tutti felici. A brevissimo riaprirà anche il mercato ittico all’ingrosso e tutto tornerà alla normalità. Infine voglio rivolgere un invito a tutti: venite a Pozzuoli, venite a fare shopping nei nostri negozi e venite a gustare le prelibatezze di ristoranti, pizzerie, bar e pub che solo noi abbiamo. Pozzuoli è viva ed è già ripartita. Anzi, non si è mai fermata».