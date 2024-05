Ladri all’assalto della “Caffetteria Martini” a Quarto: bottino da diecimila euro e numerosi danni – IL VIDEO

QUARTO – Una banda di ladri ha assaltato e saccheggiato la scorsa notte la “Caffetteria Martini” in via Masullo, a Quarto. Tutti con i volti coperti da passamontagna, i malviventi dopo aver scassinato la porta d’ingresso hanno fatto razzia nei locali portando via bottiglie di champagne, tabacchi e gratta e vinci. Il valore totale del bottino secondo una prima stima ammonta a diecimila euro. Numerosi sono anche i danni provocati alla struttura. Il furto è stato interamente ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale che hanno immortalato i ladri (almeno tre) scassinare la porta d’ingresso con arnesi da scasso e poi rubare di tutto all’interno della caffetteria.

IL VIDEO