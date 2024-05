POZZUOLI/ La statua di Santo Mamozio verso il trasloco. Il sindaco Manzoni: «Me lo chiedono in tanti, si può fare»

POZZUOLI – La statua di Santo Mamozio va verso un nuovo trasloco. Per la serie “non è vero ma ci credo” prende corpo l’ipotesi di un ritorno in Piazza della Repubblica dopo la nuova crisi bradisismica in corso. «Ho ricevuto numerose richieste da parte di cittadini che chiedono di spostare la statua. Personalmente sarei anche disposto a collocarla altrove, ma questa è una scelta che va valutata insieme ai tecnici comunali» ha confermato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Secondo il credo popolare la statua, che in realtà raffigura il vescovo Martín de León Cárdenas, sarebbe la causa una lunga serie di sciagure accadute in città ogni volta che è stata spostata dalla piazza dove originariamente fu collocata.