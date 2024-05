Riaprono le scuole a Pozzuoli

POZZUOLI – Tornerà a suonare domani la campanella nelle scuole di Pozzuoli. Come da ordinanza sindacale, infatti, dopo quattro giorni di sospensione a causa delle forti scosse di lunedì scorso, riapriranno tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado eccetto cinque.

I CONTROLLI – Le scuole che resteranno ancora chiuse sono le superiori Virgilio, Pareto e Tassinari, la media Diano e il plesso Montenuovo che ospita i piccoli studenti delle elementari. Per quanto concerne i primi tre, la riapertura è legata agli interventi da mettere in atto da parte di Città metropolitana, mentre per Diano e Montenuovo la competenza è del comune di Pozzuoli. Visti i tempi ristretti si dovrebbe ripartire con la DAD in tutti gli istituti che domani non saranno riaperti.